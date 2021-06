Sono circa 24.900 i cittadini della nostra provincia appartenenti alla fascia di età 25-29 anni, 18.400 dei quali potranno prenotarsi per la vaccinazione anti-Covid nei giorni 14 e 15 giugno. I restanti hanno già iniziato il percorso di vaccinazione perché rientranti nelle categorie indicate come prioritarie.

In generale, è confermato il calendario diffuso nei giorni scorsi, secondo il quale entro una settimana tutti i cittadini di qualunque fascia di età, dai 12 anni in su, potranno richiedere e ottenere la prenotazione della vaccinazione.

La prossima fascia di età a potersi prenotare sarà:

20-24enni dal 16 al 18 giugno.

Come e dove rivolgersi:

nuovo numero telefonico dedicato: 0522 338799, dal lunedì al sabato dalle 7.45 alle 18.00,

agli sportelli CUP,

nelle farmacie e parafarmacie abilitate alla prenotazione,

alle segreterie dei medici di medicina generale abilitate alla prenotazione,

online attraverso: il Fascicolo Sanitario Elettronico l’App ER Salute Il CupWeb (cupweb.it)



All’atto della prenotazione, al cittadino sono comunicati data, ora, luogo dell’appuntamento e tutte le ulteriori informazioni necessarie. Per prenotarsi non serve avere la prescrizione medica: bastano i dati anagrafici – nome, cognome, data e comune di nascita – o, in alternativa, il codice fiscale.

Si ricorda che è sempre possibile prenotare la vaccinazione per le fasce d’età aventi diritto.