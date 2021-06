Torna anche quest’anno, a partire da lunedì 21 giugno, l’appuntamento con la rassegna culturale “Musica & Parole al Parco” nella splendida cornice di villa Giacobazzi al parco Vistarino realizzata dal Comune di Sassuolo in collaborazione con La Toscanini ed il contributo di Fondazione Modena.

Cinque gli appuntamenti in programma, per altrettanti lunedì fino al 19 luglio, tutti ad ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria, per rispettare le normative anti Covid.

Apre la rassegna, lunedì 21 giugno, “Altri Tempi”: lo spettacolo di narrazione in collaborazione con la Compagnia Enrico Lombardi / Quinta Parete. Di e con Enrico Lombardi. Musiche dal vivo di Giancarlo Corcillo. Prenotazione obbligatoria su altritempi.eventbrite.it

Lunedì 28 giugno: “Cirano intorno al fuoco”, storie di libertà per voce e musica nomade. Con Isabella Dapinguente, voce recitante; Gio Stefani, chitarra; Claudio Ughetti, fisarmonica. Spettacolo in collaborazione con gli Amici della Lirica. Prenotazione obbligatoria su ciranointornoalfuoco.eventbrite.it

Lunedì 5 luglio: “Dear Giulietta”, concerto de La Toscanini Next Quartet, Giulietta Masina racconta Federico Fellini. Musiche di Nino Rota / Testo di Giulia Bassi / con Mascia Foschi, voce. Prenotazione obbligatoria su deargiulietta.eventbrite.it

Lunedì 12 luglio: “Made in Emilia”, musiche dei più grandi artisti emiliani con i Borghi Bros. In collaborazione con l’Associazione Forum UTE. Prenotazione obbligatoria su madeinemilia.eventbrite.it

Lunedì 19 luglio: “Note di Notte“, concerto de La Toscanini Next Quintet. Musiche di George Bizet, Astor Piazzolla, Ennio Morricone. Prenotazione obbligatoria su notedinotte.eventbrite.it

Si consiglia ai partecipanti di presentarsi almeno 20 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Le prenotazioni saranno valide fino alle ore 20.45, dopodiché verranno assegnate ad eventuali spettatori non prenotati presenti in loco.

La rassegna si svolgerà nel rispetto della normativa prevista per il contenimento della pandemia da Covid-19.

A partire dalle ore 19 sarà attivo il punto ape-ristoro a cura di ANFFAS.

Per informazioni è possibile contattare:

Attività culturali e associazionismo: 0536 880766/885/842 cultura@comune.sassuolo.mo.it

URP: 0536 880801 urp@comune.sassuolo.mo.it