I Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia, alle 21.40 di ieri, sono intervenuti presso la stazione ferroviaria di Castelfranco, dove nella sala d’attesa era in corso una lite tra due persone, un italiano e un tunisino regolare in Italia.

Poco prima dell’arrivo sul posto della gazzella dell’Arma, infatti, un 36enne del luogo, si trovava a discutere con un 29enne cittadino tunisino regolare in Italia, per futili motivi sembrerebbe riconducibili alla distanza dei posti a sedere nella panchina all’esterno della sala d’aspetto.

Dalla discussione ne nasceva una vera e propria colluttazione, nel corso della quale il 36enne italiano cagionava al giovane straniero varie ecchimosi e la frattura di un dito della mano destra. Il 36enne, già noto alle forze di polizia, è stato tratto in arresto per lesioni personali e condotto questa mattina davanti al Giudice del Tribunale di Modena per la direttissima, tuttora in corso.