Pur nell’ambito di un miglioramento della situazione sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19 conseguente alla diffusione delle vaccinazioni, il Rotary e il Governo degli Stati Uniti, attraverso l’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID), mantengono il loro impegno, già reso noto nel mese di marzo scorso, di sostegno ad iniziative che consentano il totale recupero di attività particolarmente colpite, come l’istruzione.

Nelle ultime settimane è avvenuta la distribuzione di ulteriori 215 Personal Computer, dopo i 220 donati nella prima tranche, negli istituti professionali della nostra Regione.

«Il Distretto Rotary 2072 dell’Emilia-Romagna si è impegnato nella individuazione delle scuole con un maggior numero di studenti in disagio educativo, spesso appartenenti a famiglie con difficoltà economiche aggravate dalla pandemia. A 25 istituti professionali di secondo grado già oggetto della prima donazione sono stati distribuiti in questa tranche personal computer a completamento del piano di distruzione a cui sono stati aggiunti altri 7 istituti professionali con una nuova donazione.

Il totale della seconda tranche ammonta a 215 (che si aggiungono ai primi 220) per un totale di 445 personal computer, idonei a seguire le lezioni online, modalità introdotta nelle scuole in seguito all’adozione della didattica a distanza a causa dell’emergenza sanitaria, consentendo a tutte le fasce della popolazione scolastica un facile accesso all’istruzione, altrimenti compromesso» dichiara Adriano Maestri, Governatore del Distretto. «La nostra collaborazione con USAID ci fornisce risorse preziose per contribuire a rendere le nostre iniziative nell’emergenza più impattanti e sostenibili».

«In queste prime 2 tranche di finanziamento si è privilegiato l’ambito istruzione: la scuola è il luogo dove le disuguaglianze sociali emergono in modo più evidente. Per questo, come rotariani, abbiamo il dovere di offrire pari opportunità per l’inclusione nel sistema scolastico, in questo periodo dove sono in programma a breve gli esami di maturità ma soprattutto negli anni a venire perché ormai l’uso dei computer per gli alunni sarà un supporto costante per la didattica e la formazione. Questo è il principio imprescindibile su cui abbiamo lavorato in questi mesi.

Grazie alla collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali abbiamo effettuato un capillare monitoraggio per capire quali fossero le situazioni più difficoltose. Grazie al sostegno di USAID il Rotary è in grado di consegnare agli istituti scolastici personal computer dotati di software all’avanguardia.

“Nel 2019, il Consolato ha celebrato il suo 200° anniversario di presenza diplomatica a Firenze, rendendolo il secondo più antico istituto diplomatico statunitense ininterrotto in Italia (dopo quello di Napoli, fondato nel 1796). Il 13 aprile 2021 abbiamo celebrato il 160° anniversario della nascita delle relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Italia. La nostra partnership moderna è arricchita da innumerevoli obiettivi condivisi: superare insieme le minacce globali, come la pandemia del Covid-19; affrontare la minaccia esistenziale del cambiamento climatico; promuovere la democrazia e i diritti umani; e molto di più. Il mondo è molto cambiato da quando abbiamo stabilito la nostra presenza diplomatica a Firenze nel 1819. Ma posso dirvi che una cosa che non è cambiata – e non cambierà – è il forte legame tra gli Stati Uniti e l’Italia. Gli Stati Uniti sono insieme all’Italia oggi, come tante volte in passato. Il nostro sostegno all’Italia durante la pandemia del Covid-19 include decine di milioni di dollari forniti dal governo degli Stati Uniti per il sistema sanitario e per l’assistenza umanitaria ed economica. Sono davvero fiera di questa partnership con il Rotary, perché il futuro dei ragazzi non aspetterà”, ha dichiarato la Console Generale degli Stati Uniti d’America a Firenze, Ragini Gupta.

È con grande soddisfazione che il Rotary Club Reggio Emilia, presieduto da Riccardo Zucchetti, ha consegnato 7 Chromebook all’Istituto Professionale Filippo Re e 7 Chromebook all’Istituto Professionale Galvani-Iodi. Questa donazione si unisce a quella precedente, con un totale di 24 computer consegnati.

USAID

L’USAID è la principale agenzia di sviluppo del Governo degli Stati Uniti. L’USAID opera in oltre 100 Paesi per promuovere la salute globale, sostenere la stabilità globale, fornire assistenza umanitaria, agire da catalizzatore per innovazioni e partnership, e per potenziare le capacità delle donne e ragazze.

Rotary

Il Rotary unisce una rete globale di leader volontari impegnati ad affrontare le sfide umanitarie più pressanti del mondo e a creare cambiamenti duraturi. Il Rotary connette 1,2 milioni di persone provenienti da oltre 36.000 Rotary club in quasi tutti i Paesi del mondo. Il loro servizio migliora la vita delle persone sia a livello locale che internazionale, dall’aiutare i bisognosi nelle loro comunità all’impegno per liberare il mondo dalla polio. Per maggiori informazioni, visitare Rotary.org/it .