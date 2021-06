Continua incessantemente l’attività di contrasto e prevenzione dei reati e di ogni forma di criminalità condotta dalla Questura di Reggio Emilia.

I controlli sono stati concentrati nelle aree più calde della città, anche in seguito alle segnalazione provenienti dai cittadini e dalla Associazioni di quartiere Santa Croce, di via Secchi e via Fratelli Cervi.

I servizi disposti dal Questore sono rivolti soprattutto verso quei cittadini che si sono presentati in Questura ed hanno riferito situazioni sospette che meritavano un incisivo approfondimento.

Le zone di interesse sono state le aree limitrofe alla Stazione Storica FS, la zona del quadrilatero comprendente via Filippo re e via Secchi e la Zona Pieve Modolena.

Si è trattato di un’attività diretta al contrasto alla spaccio di stupefacenti, alla prostituzione e ad innalzare la percezione di sicurezza sentita dai cittadini.

In particolare, nella giornata di ieri, nei pressi della Stazione Storica FS, uomini del Reparto Prevenzione Crimine, unitamente alla Polizia Locale e ad un’unità cinofila della stessa con il cane “Viktor K9”, hanno:

rinvenuto una significativa quantità di sostanza stupefacente di tipo Hashish (gr. 50) che è stato posta sotto sequestro;

identificato 47 persone;

sottoposto a ispezione personale 7 persone;

controllato 9 autovetture;

controllato 3 esercizi pubblici.

Presso un esercizio pubblico ubicato in Piazzale Marconi è stato identificato e sanzionato B. H., classe ’88, nato in Burjina Faso. L’uomo sarà tenuto a pagare una sanzione di 400 Euro per avere violato l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto.

In via Fr.lli Cervi è stata sanzionata M.A, di nazionalità rumena, classe ‘87, regolare sul territorio nazionale, per violazione dell’art 5 della Legge Merlin. La donna dovrà pagare la sanzione amministrativa pari a 30 Euro.

Nella zona del quadrilatero, i controlli del personale della Polizia di Stato unitamente agli Agenti della Polizia Locale impiegati di servizio dal Comandante Dr. Stefano Poma, sono sempre più incisivi a seguito delle diverse segnalazioni che giungono alla locale Sala Operativa in merito alla presenza di alcuni ragazzi che nei pressi del parcheggio ACI creano disturbo alla tranquillità delle persone ivi residenti.

Sempre nella serata di ieri, infatti, su segnalazione della Sala operativa della locale Questura, la Squadra Volante interveniva nei pressi di via Secchi dove alcuni cittadini segnalavano schiamazzi e disturbi provenienti dall’interno del parcheggio ACI. Giunti sul posto, gli operatori identificano alcuni minori. Attualmente la loro posizione è vagliata dalla Divisione Anticrimine della Questura di Reggio Emilia alla luce delle linee guida redatto dalla locale Questura sulla gestioni delle problematiche minorili all’interno della città.

Nella stessa zona sono stati inoltre sanzionati due esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per violazione della normativa che pone il divieto di vendere per asporto bevande alcoliche e ogni altra bevanda in vetro.