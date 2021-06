Da Matteo Macchioni a Panariello, passando per Anggun e Paolo Cevoli, gli ex Simple Minds ed Umberto Tozzi. È ricco di appuntamenti eccezionali il cartellone estivo di Sassuolo che saprà coniugare la musica al divertimento il cinema estivo con il ballo, il classico con il moderno, coinvolgendo l’intero territorio cittadino non solamente il centro storico.

“Come tutti gli anni – commenta l’Assessore al Turismo del Comune di Sassuolo Massimo Malagoli – il centro storico sarà il teatro principale degli eventi, a maggior ragione quest’anno che potremo usufruire della rinnovata piazza Martiri Partigiani che, assieme a piazzale Della Rosa, sarà il teatro degli eventi di maggior portata, soprattutto durante i Giovedì sotto le Stelle. Non ci siamo voluti fermare solo al centro, però, ed abbiamo fatto in modo che tutto il territorio cittadino, da Montegibbio al Vistarino passando per la zona delle piscine e le terme di Salvarola, possano partecipare a quella che vuole essere un’estate di ripartenza, di gioia e divertimento dopo il lungo periodo buio che siamo stati costretti a vivere. La maggior parte degli eventi sarà ad ingresso gratuito, alcuni di essi invece avranno un biglietto a pagamento, vista la portata dei nomi che si esibiranno a Sassuolo, ma sicuramente da fine Giugno al FestivalFilosofia di Settembre venire a Sassuolo per divertirsi sarà un’opportunità intrigante, anche per chi viene da fuori città”.

Gli appuntamenti fissi saranno quelli con il Cinema Estivo in piazzale Della Rosa, nei mesi di luglio ed agosto, o le “Serate a Corte” al Castello di Montegibbio per tutta l’estate.

I Giovedì Sotto le Stelle, confermatissimi nella formula che vede i negozi aperti fino a tarda sera, piazza Garibaldi teatro della cena sotto le stelle con musica soft dal vivo, vedrà cinque appuntamenti di livello: il primo, la serata finale del premio “Via Emilia la strada dei Cantautori” in piazzale Della Rosa, i successivi quattro nella rinnovata piazza Martiri: musica a chilometri zero giovedì 8 e giovedì 22, la Notte Tarantata giovedì 15 mentre giovedì 29 luglio si esibiranno gli ex Simple Minds in concerto.

Tornano gli appuntamenti con la Toscanini Next Quartet, al parco Vistarino, il 5 luglio con “Dear Giulietta” ed il 19 luglio con “Note di Notte”. Sempre al Vistarino, poi, corta la rassegna “Musica e Parole: il 21 giugno “Altri Tempi” , il 28 giugno “Cirano intorno al fuoco”; il 12 luglio “Made in Emilia” coi Borghi Bros.

Piazzale Della Rosa sarà il teatro dell’apertura della stagione estiva, con il concerto di Matteo Macchioni giovedì 24 Giugno, poi vedrà la comicità di Paolo Cevoli il 31 luglio e la musica con Umberto Tozzi a fine agosto (la data è ancora in fase di definizione). A settembre gran finale con la musica di Anggun il 10 e la comicità di Panariello l’11 settembre.

Poi ancora: il Concours d’Elegance tra piazza Garibaldi e le Terme di Salvarola il 3 e 4 luglio, la “Notte Celeste” il 28 agosto lo Youth Festival in zona piscine dal 2 al 5 settembre.