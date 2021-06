La Direzione dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia informa che, in via precauzionale ed in attesa delle nuove indicazioni del CTS sull’impego dei vaccini a vettore virale (Astra Zeneca e Johnson & Johnson) negli under 60, domani, all’Open Day di Santa Vittoria di Gualtieri, il vaccino utilizzato sarà Pfizer.

Sono già partiti i 923 sms con l’informazione del cambio di vaccino alle persone che hanno ricevuto il primo sms con la prenotazione per il 12 giugno. L’sms contiene anche la data della seconda dose prevista per il 17 luglio.

Queste persone riceveranno nell’arco di alcune ore altri due messaggi: un secondo con la prenotazione e la possibilità di spostare la seconda dose e il terzo con il questionario anamnestico.

L’adesione a questo Open Day, primo dei 6 organizzati in provincia, dopo quello di Scandiano, è stata molto alta e non è stato purtroppo possibile accogliere tutte le richieste. Naturalmente le persone escluse potranno prendere appuntamento tramite i comuni canali di prenotazione.

Invitiamo pertanto a presentarsi solo le persone che hanno ricevuto l’sms con la prenotazione (data e ora dell’appuntamento).

Dopo Santa Vittoria di Gualtieri, sarà la volta dell’Open Day di Correggio fissato per il prossimo 20 giugno.