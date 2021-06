Un primo prototipo della nuova Maserati Granturismo esce dai cancelli del Maserati Innovation Lab e viene fotografato per le strade di Modena. La nuova Maserati GranTurismo sarà anche la prima vettura del Brand ad adottare una soluzione 100% elettrica.

In attesa del lancio del nuovo modello, le vetture prototipali sono impegnate in un intenso periodo di test (in strada, in pista e in diverse condizioni di utilizzo) per raccogliere dati fondamentali che permetteranno l’ottimale messa a punto finale.