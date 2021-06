ROMA (ITALPRESS) – Lieve calo dei casi di Coronavirus in Italia. Sono 1.901 i nuovi positivi (-178), a fronte di 200.395 tamponi effettuati, che portano il tasso di positività allo 0,94%.

E’ quanto riporta il bollettino del ministero della Salute.

In discesa i decessi, 69 (-19), mentre sono 5.893 i guariti. Gli attualmente positivi sono 4.070 in meno, con un numero totale pari a 165.239. Scendono sotto quota 4 mila i ricoverati nei reparti ordinari, sono esattamente 3.876, con un calo di 277 rispetto a ieri, mentre sono 597 i ricoverati nelle terapie intensive (-39) con 21 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 160.766 persone. La regione con il maggior numero di casi risulta essere la Sicilia (273), seguita da Lombardia (270) e Campania (199).

