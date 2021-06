Dialogo, educazione, cura e benessere della persona. Sono i temi che saranno trattati nel corso degli incontri che si svolgeranno a Castiglione dei Pepoli nel fine settimana. Sarà un weekend pieno di eventi per grandi e piccoli.

Si inizia sabato 12 giugno al Parco della Rimembranza dove il pubblico potrà dialogare con dei pedagogisti. Alle ore 10.30, infatti, Roberto Maffeo e Silvia Cuppini saranno i protagonisti di “Chiacchiere Biblio-Pedagogiche. Inoltre, il dottor Roberto Maffeo racconterà “Il diritto al litigio e il dovere di fare pace” e sarà pronto a rispondere alle domande che il pubblico gli porrà. Sarà una bellissima occasione per confrontarsi ed imparare!

Nel pomeriggio, alle ore 18 sempre al Parco delle Rimembranza “Voglio stare bene Recital” a cura del Colletivo Amalia, con letture dei “Non solo Ragionieri”. L’incontro sarà l’occasione per ascoltare le riflessioni delle dottoresse Carlotta Bartolomei e Giulia Bernardi che avranno anche un accompagnamento musicale. Nel corso di questo anno, il comune di Castiglione ha ricevuto – all’interno delle “Scatole della speranza” – in forma anonima lettere, pensieri, epistole dai suoi cittadini di ogni età. Lettere nelle quali le persone mettono nero su bianco i propri pensieri, le proprie paure e le proprie speranze per il futuro. Questo mosaico di voci diventa un affresco composito capace non solo di fotografare un momento storico ma anche di far affiorare desideri, speranze e slanci con cui grandi e piccoli, adulti e bambini si sono confrontati. Un epistolario immaginario che, unito a brani di letteratura, testi teatrali e agli scritti dei partecipanti dei laboratori di scrittura del Collettivo Amalia, collabora a dar voce a una rinascita collettiva, a una ripartenza dove sentirsi sempre più una comunità unita.

Domenica 13 giugno, invece, è dedicata al divertimento: alle ore 17 sempre presso il Parco della Rimembranza verrà messo in scena uno spettacolo per bambini dai 3 ai 7 anni a cura di Ambaradan Teatro Ragazzi dal titolo: “Storie di streghette pasticcione”.

Gli spettacoli sono ad utenza libera previa prenotazione al numero 334971083. Ogni spettacolo rispetta tutte le norme vigenti per la sicurezza anti-covid19.

“Per noi questo fine settimana sarà l’inizio della stagione culturale estiva per grandi e piccoli; abbiamo bisogno di farci trasportare dalla bellezza, dal divertimento, dalla musica e dalla riflessione. Abbiamo bisogno di uscire dalle nostre cose e ricominciare a vivere, con le dovute sicurezze e precauzioni. Questo fine settimana avremo incontri di tutti i tipi e per tutte le età: sabato ci concentreremo di più sul benessere e la cura della persona, domenica i bambini potranno tornare al “teatro all’aperto”, infatti questo sarà il primo di moltissimi spettacoli dedicati ai più piccoli!” ha dichiarato Margherita Nucci, assessore alla Cultura del comune di Castiglione dei Pepoli.