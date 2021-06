Nuvolosità variabile di tipo cumuliforme, in temporanea intensificazione nel corso della giornata con possibilità di rovesci o brevi temporali, più probabili sui rilievi e a carattere più sparso sulle zone pianeggianti. Non si escludono locali fenomeni di forte intensità. Tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Temperature in aumento con minime comprese fra 19 e 21 gradi e massime comprese fra 26 e 27 gradi della costa e 29/31 gradi delle pianure interne. Venti deboli di direzione variabile e a regime di brezza sulla costa. Mare poco mosso.

(Arpae)