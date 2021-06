Oltre settanta eventi, diffusi sul territorio, per una estate da vivere insieme e in piena sicurezza. Il cartellone di “Estate in città” mette al centro gli spazi pubblici di Maranello – piazze, parchi, strade – come luoghi di una ritrovata socialità, con una serie di iniziative rivolte a tutti i cittadini e organizzate sull’intero territorio. Più di cinquanta eventi tra spettacoli, concerti, cinema all’aperto e incontri, per la maggior parte gratuiti, nel periodo che va da metà giugno a inizio agosto; altri sono in programma da metà agosto a fine settembre.

Si parte domenica 13 giugno con “Maranello in fiore”, kermesse floro-vivaistica che vedrà Piazza Libertà ospitare floricoltori da tutta Italia. Il 18 giugno sarà la volta del Premio Via Emilia La Strada dei Cantautori, concorso musicale giunto alla terza edizione, in programma nella Piazzetta Nelson Mandela, all’esterno della Biblioteca Mabic, spazio urbano in pieno centro cittadino che durante l’estate ospiterà diverse iniziative, dalla rassegna di film all’aperto Cinemabico (in programma otto titoli sia per bambini che adulti) agli spettacoli curati da Ater Fondazione (il primo, il 22 giugno, con “Esodo” di Simone Cristicchi, racconto per musica e parole sull’esodo istriano), dai concerti ispirati alle grandi musiche del cinema con il maestro Gentjan Llukaci alle proiezioni fotografiche sotto le stelle del Circolo Blowup. Un cartellone anche all’insegna dello stupore e della magia, grazie agli spettacoli del PAF! Per Aria Festival, curato dalla Compagnia Materiaviva Performance, che in luglio vedrà il centro e le frazioni animarsi con danzatori, acrobati, attori: l’apertura è fissata per il 3 luglio con “Rosso”, suggestivo spettacolo di circo teatro dedicato alla velocità, alla potenza e all’eleganza, proposto nell’ambito del Motor Valley Fest che a Maranello vedrà anche, il 3 e 4 luglio, il Concours d’Elegance di auto storiche Trofeo Salvarola Terme e il Gran Premio di auto a pedali nel piazzale del Museo Ferrari. Da ricordare infine la rassegna per i più piccoli “Burattini nel parco”, cinque serate di teatro per bambini e famiglie, proposti a Maranello, Pozza, San Venanzio, Bell’Italia e Torre Maina: anche in questo caso, appuntamenti per tutte le età diffusi negli spazi pubblici del centro e delle frazioni, a ribadire la volontà dell’amministrazione comunale di coinvolgere l’intero territorio e la comunità.