Torna il Cinema Estivo al Parco Albero d’Oro: a partire da martedì prossimo, 15 giugno, quattro appuntamenti con film d’animazione per i più piccoli.

I film, che verranno proiettati presso il campo di calcetto del Parco Albero d’Oro per quattro martedì consecutivi a partire dal prossimo, sempre con inizio alle ore 21,30, saranno ad ingresso gratuito: durante la proiezione sarà attivo un punto ristoro. In caso di maltempo la proiezione non verrà effettuata e si ricorda che i partecipanti dovranno indossare la mascherina e osservare le norme di distanziamento.

Per informazioni si prega di contattare 339 4592888.

Iniziativa a cura dell’Associazione Orti e Bonsai Albero d’Oro in collaborazione con Anffas Sassuolo, all’interno di #sassuolocittattiva