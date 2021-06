Nella serata di mercoledì 9 giugno, i carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia, hanno eseguito l’arresto in flagranza di reato di un 42enne di origini marocchine, in Italia senza fissa dimora, per furto aggravato. L’uomo è stato fermato dai militari impegnati in un dedicato servizio per la prevenzione dei reati predatori, all’interno di un centro commerciale della città immediatamente dopo avere asportato bottiglie di alcolici per un valore di oltre 60 euro, previa rottura dei dispositivi antitaccheggio. La refurtiva è stata riconsegnata al titolare dell’esercizio, mentre l’arrestato è stato trattenuto a disposizione della Procura della Repubblica per la celebrazione del rito di convalida.



