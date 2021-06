Un’ulteriore possibilità di vaccinazione per gli operatori dei centri estivi che non sono ancora stati vaccinati presso il proprio Medico di medicina generale.

Da oggi, 9 giugno, sarà possibile per gli operatori candidarsi sul portale regionale al link candidaturacovid.lepida.it selezionando la categoria Personale scolastico a cui gli operatori dei centri estivi sono assimilati.

Ai candidati sarà inviato un SMS con una proposta di appuntamento in base alle disponibilità delle agende in queste settimane. Al momento dell’appuntamento sarà richiesto di presentare l’autocertificazione per attestare l’attività svolta presso un centro estivo disponibile sul sito web dell’Azienda USL www.ausl.bologna.it nella pagina dedicata alla campagna vaccinale.

Sono già iniziate in questi giorni le vaccinazioni dei minori prenotati a partire da lunedì 7 giugno nella fascia di età 12-19. Si sottolinea che, come previsto dalle attuali indicazioni di utilizzo dei vaccini anti-covid disponibili, la vaccinazione verrà effettuata ai ragazzi che hanno già compiuto i 12 anni di età al momento dell’appuntamento.

Si ricorda che, come per qualsiasi vaccinazione di minori, è richiesto il consenso di entrambi i genitori o del tutore legale, tenendo conto della volontà del minorenne, che deve essere accompagnato da almeno un genitore.

Nel caso sia presente in sede vaccinale un solo genitore, questo dovrà firmare un’autodichiarazione che attesti che ha acquisito il consenso da parte dell’altro genitore oppure che esercita da solo la potestà genitoriale o esercita i poteri connessi alla potestà parentale in quanto responsabile di comunità / istituto / genitore affidatario.

Se non è possibile la presenza di nessuno dei genitori al momento della vaccinazione, potrà essere delegata un’altra persona che dovrà presentare il modulo di delega, corredato dalla fotocopia dei documenti di identità di entrambi i genitori.

È importante che il minore arrivi con il modulo di anamnesi e consenso pre-compilato e firmato da un genitore e ciò è essenziale nel caso in cui l’accompagnatore sia un delegato dei genitori. I moduli necessari sono disponibili sul sito web dell’Azienda USL www.ausl.bologna.it nella pagina dedicata alla campagna vaccinale.

Nella giornata di oggi, 9 giugno, sono stati inviati 571 SMS con una proposta di appuntamento agli operatori turistici regionali, agli iscritti all’AIRE, al personale diplomatico e alle persone che intendono fare un’adozione all’estero, come da indicazioni regionali.