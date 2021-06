Sabato 12 giugno le vie di Vignola si animeranno all’arrivo di incredibili gioielli a quattro ruote, vetture storiche e meravigliose in gara per l’adrenalinica Modena Cento Ore. Le auto sfileranno nel centro della nostra città tra le 14.45 e le 16.10. In questa occasione davvero unica è previsto un controllo timbro in via Mazzini, a Vignola.

L’Amministrazione comunale è felice di accogliere nuovamente il passaggio dell’evento. “Siamo onorati di ospitare una manifestazione così prestigiosa il cui passaggio coincide con il mercato sperimentale “Vignola, terre di ciliegie” dedicato al prodotto simbolo del nostro territorio – conferma la sindaca di Vignola Emilia Muratori – I vignolesi, ma anche i tanti turisti che in questo periodo passano da Vignola potranno ammirare lo splendore delle auto, veri e propri pezzi di storia dell’automobilismo”.