Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino per nubi alte e sottili; aumento della nuvolosità per sviluppo di nubi cumuliformi nelle ore pomeridiane più probabile sul settore centro-occidentale, che potrà essere associata a locali rovesci più probabili in area appenninica. Generali rasserenamenti in serata. Temperature minime stazionarie o in locale diminuzione, con valori compresi tra 15 e 19 gradi, massime senza variazioni di rilievo, comprese tra 25/26 gradi delle aree costiere e 27/28 gradi delle pianure interne. Venti deboli di direzione variabile, a regime di brezza lungo la costa. Mare poco mosso.

(Arpae)