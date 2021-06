Apertura straordinaria della Ducale Palazzina di San Michele “Villa Belvedere” domenica 13 giugno 2021 alle ore 17.00. Interverrà Luca Silingardi, storico dell’arte.

La Villa è raggiungibile dal viale frontale di cipressi solamente a piedi: per le auto e il posteggio delle stesse si suggerisce di utilizzare l’ingresso sul retro percorrendo via del Poggiolo e parcheggiando sul prato come da indicazioni che saranno predisposte.

La visita può presentare difficoltà per i diversamente abili, essendo necessario superare alcuni gradini per accedere all’interno, e richiedendo spostamenti in giardino su vialetti di ghiaia.

Durante la visita sarà necessario indossare la mascherina e mantenere un opportuno distanziamento sociale.

Prenotazione obbligatoria su http://ducalepalazzina.eventbrite.it

Per info: URP: 0536 880 801 – Ufficio Cultura: 0536 880 842

(Si ringrazia la famiglia Pifferi per la sua disponibilità)