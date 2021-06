In vacanza col treno. Regione e Trenitalia-Tper promuovono nuovi servizi per l’estate 2021 per spingere ancora di più il turismo sostenibile e in sicurezza in Emilia-Romagna.

Fino a 132 treni regionali al giorno e 70mila posti garantiti per collegare le principali città dell’Emilia-Romagna alle località della Riviera Romagnola. Offerte speciali per muoversi lungo il nuovo tratto della Ciclovia del Sole o per andare alla scoperta dell’Appennino bolognese con un tour guidato e noleggio di bicicletta assistita o per itinerari trekking in collaborazione col Cai, Club alpino italiano. Pass illimitati per il fine settimana, a libera circolazione e per i più giovani. E, per i tragitti più lunghi, oltre 40 Frecce ogni giorno per raggiungere la Costa anche da Lombardia e Triveneto.

Sono queste, in sintesi, le principali novità dell’orario estivo Trenitalia e Trenitalia-Tper che entrerà in vigore da domenica 13 giugno.

In particolare, per quanto riguarda l’offerta treni, grazie al Contratto di servizio tra Regione Emilia-Romagna e Trenitalia-Tper saranno 129 i convogli che fermeranno ogni giorno a Rimini, 59 a Riccione e Cattolica, 44 a Cervia e Cesenatico, con corse intensificate nelle giornate e nelle fasce orarie di maggiore affluenza e punte di sei treni all’ora. Inoltre, le località della costa a sud di Ravenna potranno ancora contare sul Romagna Line: 24 collegamenti giornalieri diretti con Bologna a cui vanno aggiunti altri due con estensione su Milano e tre nuovi collegamenti tra Bologna e Cesenatico il sabato- due per il mare e uno di ritorno – per un’offerta di oltre 10 mila posti. E viene confermata anche l’Orobica Line: due treni regionali al giorno, con partenza dalla città di Bergamo la mattina e ritorno da Pesaro nel pomeriggio, con fermate nelle più note località della Riviera Adriatica.

Ancora, vengono intensificati anche i collegamenti regionali diretti fra Firenze e Ravenna/Rimini con l’introduzione di una coppia di treni giornaliera (partenza alle 7.25 da Firenze con rientro alle 16.20 da Rimini e 17.18 da Ravenna e fermate in tutte le località della costa) e una in servizio nei festivi (partenza da Firenze alle 6.20 con rientro alle 19.20 da Rimini e 20.16 da Ravenna e fermate in tutte le località della costa). E viene confermata infine la coppia di treni diretti fra Firenze e Ravenna con partenza alle 7.29 dal capoluogo toscano e alle 17.30 dalla città dei mosaici.

Ma il mare non sarà il solo protagonista dell’offerta regionale estiva. Sono infatti otto i nuovi treni in servizio già da domenica 6 giugno per la Ciclovia del Sole con 144 posti bici in più per favorire la mobilità di chi sceglierà di percorrere il nuovo tratto fra Osteria Nuova (Bo) e Mirandola (Mo). Circolano la domenica e nei giorni festivi e si aggiungono all’offerta già in programma per un totale di 29 corse e fino a 380 posti bici.

E, sempre per gli amanti delle due ruote e della montagna, c’è il ‘Green Tour dell’Alta Valle del Reno’, un itinerario alla scoperta dell’Appennino bolognese, con partenza in treno da Bologna verso Porretta Terme per l’incontro con la guida e la consegna di una bicicletta a pedalata assistita. Previsto uno sconto sul prezzo del tour pari al costo del biglietto ferroviario di andata e ritorno. Infine, in ‘Trekking col treno green’ con partenza sempre da Bologna per raggiungere le stazioni ferroviarie punto di incontro per escursioni guidate da esperti del Cai.

“Un’offerta oraria e un ventaglio di proposte senza precedenti- afferma l’assessore regionale a Turismo e Trasporti, Andrea Corsini– per sostenere in modo concreto la ripartenza del turismo in sicurezza nella nostra regione. Grazie all’accordo con Trenitalia-Tper siamo in grado di proporre vacanze sostenibili per tutti i gusti e tutte le tasche. Al mare, in montagna, nelle città d’arte, i viaggiatori troveranno mezzi moderni e comodi per raggiungere le più belle mete di soggiorno e scoprire nuovi itinerari. Uno sforzo che la nostra industria turistica, così penalizzata lo scorso anno dalle misure di contenimento Covid, merita. Con la campagna vaccinale che avanza spedita e dal 7 giugno include anche appuntamenti dedicati agli operatori e lavoratori del turismo, possiamo invitare con relativa tranquillità famiglie e viaggiatori a prenotare da noi e passare un’estate all’insegna del benessere e del buon vivere”.

Regionali senza limiti: i pass per l’estate

Tre le offerte di viaggio individuate per sfruttare al massimo i nuovi orari. La prima, Estate Insieme, permette fino al 27 settembre viaggi illimitati nei week end – dalle 12.00 del venerdì alle 12.00 del lunedì – al costo di 39 euro per quattro e 99 euro per tutti i fine settimana.

La seconda, Promo Plus – Libera circolazione, è un abbonamento senza vincoli per 3 o 5 giorni a 29 o 49 euro.

Infine, Promo Junior, pensata per gli under 15 che fino al 27 settembre potranno viaggiare gratis se accompagnati da adulti paganti.

In vacanza con le Frecce

L’Emilia-Romagna si conferma crocevia delle più importanti rotte servite dalle Frecce di Trenitalia. Sono infatti oltre 40 ogni giorno quelle per la costa Adriatica, con fermate nelle principali località della Riviera Romagnola. Fra le novità quattro nuovi Frecciarossa – due da/per Milano e due da/per Bolzano/Verona – con fermate a Rimini, Riccione e Cattolica per favorire il turismo da Lombardia e Triveneto.

Confermata la coppia di Frecciabianca fra Roma e Ravenna con fermate anche a Riccione e Rimini.