Sono in arrivo due nuovi appuntamenti in compagnia della “Casa delle Stelle”, il progetto di educazione ambientale patrocinato dal Comune di Castelnovo Monti. Il primo appuntamento è programmato per sabato 12 giugno, alle ore 15: “Giochiamo con le Stelle”, un laboratorio per bambini dedicato all’identificazione delle principali stelle e costellazioni osservabili a fine primavera.

Si proseguirà venerdì 18 giugno, alle ore 20.30, con “Una Serata tra le Stelle” presso la Pietra di Bismantova. L’evento prevede una cena presso il “Rifugio della Pietra” con osservazione guidata del cielo stellato. A condurre i partecipanti tra le meraviglie della volta celeste sarà Pierluigi Giacobazzi, divulgatore scientifico, astrofotografo e guida ambientale escursionistica. Per maggiori informazioni e iscrizioni si può consultare il sito web www.casadellestelle.com o scrivere direttamente a info@casadellestelle.com.