Giusy Versace (foto), Cherif Karamoko e Elisa di Francisca. Saranno loro i tre grandi protagonisti della prima edizione della rassegna “Tu sì che vali”, all’interno della quale verranno presentati sì libri di sport, ma anche e soprattutto si parlerà di storie di vita, di valori, di diritti e di temi di attualità sociale. Gli appuntamenti si svolgeranno il 12, il 26 giugno e il 2 luglio nella splendida cornice del parco dei Frassini “Margherita Hack”.

Le tre storie e i relativi protagonisti hanno legato il loro nome a uno o più successi sportivi, ma per l’occasione concentrano il loro racconto, attraverso il loro libro, sugli elementi di valore personale che li hanno portati fin lì, senza mai perdersi d’animo, mettendo un pizzico di forza interiore sul proprio talento.

La rassegna “Tu sì che vali” è stata fortemente voluta dal Comune di Albinea per sottolineare le qualità umane, che spesso sono alla base di una vittoria, di un record, di un’impresa sportiva. Il messaggio è che lo sport è una straordinaria palestra di vita dove i valori personali fanno la differenza.

Così è stato per Giusy Versace, autrice di “Con la testa e il cuore si va ovunque”, sabato 12 giugno, alle ore 16. La sua vita di donna in carriera nel campo della moda (era responsabile Europa di una famosa catena di negozi) fu stravolta in un giorno d’agosto, quando rimase vittima di un incidente automobilistico e si ritrovò senza le gambe. Invece di disperarsi e lasciarsi andare, si rimise in piedi, questa volta su un paio di trampoli, abbracciò l’atletica paralimpica e divenne primatista dei 200 metri per amputati bilaterali. Non contenta, dopo aver condotto la Domenica Sportiva, partecipò e vinse “Ballando con le stelle” e poi approdò in Parlamento.

Ancora più clamoroso l’odissea di Cherif Karamoko, autore di “Salvati tu che hai un sogno”, sabato 26 giugno, ore 16. Cherif era un ragazzo della Guinea che correva dietro un pallone mentre intorno a lui era in corso una sanguinosa guerra civile e religiosa: il padre musulmano fu ucciso dai miliziani cristiani e, qualche settimana dopo, la madre morì di Ebola. Cherif, dopo alcuni mesi, tentò la fuga in Italia con il fratello, che era già scappato in Libia, ma il barcone naufragò e il fratello maggiore gli cedette l’unico salvagente a disposizione, prima di essere inghiottito dai flutti. Cherif fu soccorso e salvato, il suo talento calcistico fu notato da un operatore della cooperativa sociale che si occupava dei migranti e riuscì a debuttare in serie B con il Padova. Oggi è un calciatore di belle speranze che gioca fra la serie C e i Dilettanti.

La rassegna si chiuderà con Elisa di Francisca, pluricampionessa del fioretto e autrice di “Giù la maschera”, venerdì 2 luglio, alle ore 18.30. Elisa è ragazza di grande talento con un carattere al limite dell’irrequieto, che soltanto la ferrea disciplina dello sport agonistico è riuscita a placare. Dopo aver collezionato alcune scelte sbagliate e frequentazioni rischiose, ha assestato i giusti affondi di fioretto alla vita e ora è una persona felice e realizzata.

“Siamo molto orgogliosi di dare inizio a questa rassegna di storie di sport, di talento e di vittorie, ma soprattutto di racconti di vita e di valori umani e sociali – spiega l’assessore allo Sport Daniele Menozzi – Quelle che ascolteremo nel nostro parco dei Frassini saranno storie che uniscono la passione e la dedizione per lo sport, alla lotta per i diritti e le fragilità. Saranno pomeriggi di ascolto e confronto aperti a tutta la cittadinanza e agli amanti dello sport. Questa è la prima rassegna di un appuntamento a cui intendiamo dare seguito anche in futuro”.

TU SÌ CHE VALI – STORIE DI SPORT, VALORI E VITA

12 giugno 2021 – ore 16:00

GIUSY VERSACE

Con la testa e con il cuore si va ovunque

La storia della mia nuova vita

Grandi record nei 200 e 100 metri con le sue “nuove gambe”

26 giugno 2021 – ore 16:00

CHERIF KARAMOKO

Salvati tu che hai un sogno

Da clandestino in un barcone al debutto nella Serie B del Calcio

2 luglio 2021 – ore 18:30

ELISA DI FRANCISCA

Giù la maschera. Confessioni di una campionessa imperfetta

Violenze e ribellioni domate a colpi di fioretto

Grandi sportivi con le loro incredibili storie in dialogo con Andrea Delmonte, Editor Libri Mondadori

Parco dei Frassini “M. Hack” Via Morandi Albinea (RE) – Obbligo di prenotazione: 0522-590232 – biblioteca@comune.albinea.re.it