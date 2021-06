È convocata per giovedì 10 giugno alle 20.30 la nuova seduta del Consiglio comunale di Formigine. I lavori si apriranno con due interpellanze e una interrogazione: sicurezza delle piste ciclopedonali, convenzione turistica e lavori di adeguamento sismico ad edifici scolastici i temi in discussione.

Al centro del dibattito delle delibere amministrative, la variazione al bilancio preventivo 2021/23, a cui seguirà la discussione di tre mozioni proposte dai gruppi consiliari.

I consiglieri si ritroveranno in presenza, ma la seduta non potrà ancora essere aperta al pubblico: come di consueto sarà attiva la diretta streaming dei lavori che potranno essere seguiti sul canale YouTube del Comune di Formigine alla sezione “Live”.

(immagine d’archivio)