Si è tenuto nella mattina di ieri un incontro operativo tra il Sindaco di Castiglione dei Pepoli, Maurizio Fabbri, il sindaco di Monzuno, Bruno Pasquini, il sindaco di San Benedetto Val di Sambro, Alessandro Santoni e il Direttore di Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia, Matteo Marvogli, nel tratto della A1 Panoramica tra Rioveggio e Pian del Voglio interessato dai lavori di consolidamento in corso nelle gallerie.

Gli interventi sono stati programmati a seguito degli esisti dei monitoraggi approfonditi condotti secondo le linee guida condivise con il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili e secondo una calendarizzazione condivisa anche con i Sindaci del Territorio per minimizzare i disagi ai pendolari. Il sopralluogo è stata l’occasione per condividere lo stato di avanzamento delle attività che vedono impegnate squadre di lavoro organizzate su più turni in modalità continuativa al fine di comprimere al minimo la durata dei lavori.

“Nell’incontro è stato condivisa anche una prima ipotesi di organizzazione della necessaria e rigorosa prosecuzione delle attività che a partire da settembre riguarderà i fornici collocati nella direzione opposta della A1, attualmente interessata dai lavori” ha spiegato Maurizio Fabbri, sindaco di Castiglione dei Pepoli che ha proseguito “La Direzione di Tronco di Firenze di Aspi si è impegnata a mantenere costantemente aperto il tavolo con gli Enti Territoriali, portando già nel prossimo incontro un piano di attività che privilegi ove possibile le lavorazioni in orario notturno e la sospensione dei cantieri nei fine settimana. E’ stato inoltre ribadito l’impegno a ridurre le cantierizzazioni già a partire da luglio per agevolare la viabilità nei mesi estivi caratterizzati da flussi di traffico più elevati per via degli spostamenti dovuti alle vacanze”.

“E’ stato un incontro interessante e, noi Sindaci del territorio, abbiamo potuto verificare il livello di manutenzione che la Società sta eseguendo: è di alto profilo, infatti, ci hanno garantito che ogni tre mesi verranno eseguiti controlli per garantire la sicurezza stradale a gli automobilisti che percorreranno il tratto di A1 Panoramica” ha evidenziato Bruno Pasquini, sindaco di Monzuno.

“L’incontro è stata l’occasione per conoscere ed apprezzare la nuova direzione aziendale, il cui approccio costruttivo e predisposto alla condivisione fa ben sperare per il prossimo futuro, anche alla luce degli importanti interventi che ancora per parecchio tempo interesseranno il nostro territorio” ha sottolineato Alessandro Santoni, sindaco di San Benedetto Val di Sambro.

“Il rapporto con il Territorio che ospita la nostra è per Autostrade per l’Italia di fondamentale importanza, per questo motivo ringraziamo i Sindaci di aver partecipato a questo sopralluogo dove abbiamo potuto rappresentare l’entità dei lavori attualmente in corso sulla tratta autostradale che attraversa il territorio dell’Appennino Emiliano”, ha dichiarato Matteo Marvogli, Direttore di Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. “Crediamo che il confronto con gli Enti Territoriali sia proficuo nella pianificazione dei nostri necessari interventi sulle infrastrutture e che il confronto consenta di migliorare, in ogni margine possibile, la programmazione, tenendo sempre presente le necessità dei cittadini e degli utenti che ogni giorno utilizzano le nostre infrastrutture”.