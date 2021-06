Si avvicina un fine settimana ricco di appuntamenti ciclistici per il territorio di Castelnovo ne’ Monti e per l’Appennino Reggiano. Giovedì 10 Giugno è in programma la Cronoscalata “Montasi su in Bismantova” sul tradizionale tracciato con partenza in località Ponte Pianello ed arrivo a Piazzale Dante ai piedi della Pietra di Bismantova.

Il tracciato riservato ai cicloamatori specialisti della salita si sviluppa sulla distanza di 8,6 km con una pendenza media del 6% e massima del 13%. La partenza è prevista per le ore 16.45 con un concorrente ogni minuto al via sotto gli ordini dei cronometristi di ACSI Ciclismo e con l’organizzazione di Università del Pedale. L’arrivo a Piazzale Dante sarà l’occasione per ricordare il sommo poeta a 700 anni esatti dalla sua scomparsa. La cronoscalata funge da prologo ad un altro importante evento cicloamatoriale e cicloturistico di FCI e UISP, la Granfondo Matildica della ASD Cooperatori che nella mattinata di Domenica 13 giugno 2021 con partenza (ore 7.30) ed arrivo ad Albinea attraverserà 8 comuni dell’Appennino Reggiano. A Castelnovo ne’ Monti si incroceranno i percorsi medio e lungo.

Cronoscalata e Granfondo Matildica sono un ulteriore segnale di ripartenza del mondo dello sport. In entrambi i casi gli organizzatori adotteranno le precauzioni previste dai protocolli covid federali. Domenica mattina in Piazza Gramsci non ci sarà il Bike Festival che aveva animato la sosta dei ciclisti nelle ultime edizioni, ma solo il ristoro controllato e gestito dai volontari con sosta breve, prodotti mono porzionati e mescita di acqua servita nelle borracce dei concorrenti dagli addetti ai lavori.

(immagine di repertorio)