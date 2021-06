L’Amministrazione comunale ha messo a punto le modalità per poter usufruire, nel periodo dell’emergenza sanitaria, della Sala consiliare del Comune di Vignola per la discussione della tesi e la proclamazione dei laureati. Si tratta di una richiesta, con voto unanime, del Consiglio comunale.

La Sala consiliare viene messa a disposizione in maniera gratuita per i laureandi residenti nel Comune di Vignola o che frequentano Vignola per ragioni di studio o familiari, che vogliano discutere la tesi o presenziare alla proclamazione insieme a familiari e amici più cari, ma non possano farlo in presenza perché l’Ateneo frequentato non ha ancora aperto a questa possibilità.

La richiesta deve pervenire al Comune di Vignola almeno 15 giorni prima della data programmata. In sala potranno entrare fino a un massimo di 15 persone, sempre nel rispetto di tutte le norme per il contrasto alla diffusione della pandemia. La sala non potrà essere usata per festeggiamenti o rinfreschi, ma solo per la discussione della tesi e/o per la proclamazione. Il Comune metterà a disposizione la connessione Internet e lo schermo per il proiettore, il resto della strumentazione sarà a carico del laureando. Il provvedimento rimarrà in vigore fino alla ripresa delle cerimonie in presenza negli Atenei.

Il modulo da compilare per poter usufruire della sala si trova sul sito del Comune di Vignola al link https://www.comune.vignola.mo.it/modulistica_online/modulistica_online/modulo_per_l_uso_della_sala_consiliare_per_le_lauree.htm