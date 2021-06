I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Borgo Panigale hanno eseguito un ordine di carcerazione dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Mantova nei confronti di un 38enne rumeno, senza fissa dimora e con precedenti di polizia.

L’uomo è stato bloccato questa notte sul tetto del centro commerciale “Shopville Gran Reno” di via Marilyn Monroe, dove era salito per forzare un lucernario ed entrare nella struttura per commettere un furto ai danni dei locali. Identificato il malvivente, denunciato per tentato furto aggravato, è stato trovato in possesso di un passamontagna, un paio di guanti e un tubo metallico. Sottoposto ad altri accertamenti, il soggetto era ricercato dall’Autorità Giudiziaria da febbraio, dovendo espiare una pena residua di nove mesi di reclusione per un furto aggravato che aveva commesso tempo fa. Arrestato dai Carabinieri, il 38enne rumeno è stato tradotto in carcere.