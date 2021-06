Vigili del Fuoco attivati questa mattina poco prima delle 8 per un’auto uscita di strada e cappottata a Serramazzoni in via Giardini prossimità dell’incrocio con via Casa Naldi. I due occupanti sono usciti dall’auto autonomamente e sono poi stati assistiti da sanitari del 118.



