Sabato notte verso le ore 01.30, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena, nel corso del servizio perlustrativo hanno notato un veicolo Mercedes Classe “A” con andatura incerta lungo via Salvo d’Acquisto. L’auto è stata fermata ed il conducente, un 56enne modenese, sottoposto a controllo. L’uomo stava guidando in stato di alterazione psicofisica, palesemente sotto l’influenza dell’alcool.

L’uomo, ancor prima di sottoporsi al controllo del tasso alcolico, ha aggredito i militari sferrando improvvisamente un pugno al volto di uno dei due, cagionandogli tuttavia solo lievissime lesioni, grazie alla prontezza di riflessi del carabiniere. La condotta illecita dell’uomo è proseguita con offese e minacce nei confronti dei militari operanti, che hanno dovuto trarre in arresto la persona per resistenza a pubblico Ufficiale e lesioni personali, oltre alla denuncia per la guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi all’accertamento.

Condotto davanti al Giudice per la direttissima, l’uomo è stato posto all’obbligo di presentazione alla P.G. e condannato a una pena di 6 mesi di reclusione.