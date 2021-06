Giovedì 10 giugno (con inizio alle ore 21) si completerà la trilogia di concerti dedicati alla voce ospitati nel Cotile d’Onore della Casa della Musica di Parma per l’edizione 2021 di Crossroads, il festival itinerante organizzato da Jazz Network e dall’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna. Dalla Francia arriveranno il fisarmonicista Vincent Peirani e la cantante Serena Fisseau. Il concerto è realizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma, la Casa della Musica Parma e Ars Canto G. Verdi Parma. Biglietti: prezzo unico euro 15.

Da Harold Arlen alla premiata ditta Lennon & McCartney, da Over the Rainbow a What a Wonderful World, da Caetano Veloso e Tom Jobim a un’abbondante manciata di autori francesi: il programma musicale è un invito a lasciarci alle spalle gli influssi negativi e goderci un momento di tranquillità, riposo e calore. E l’interpretazione vocale di Serena Fisseau non è da meno: pacata e confidenziale, è come un confortevole abbraccio ricevuto dal più caro degli amici.

Vincent Peirani (nato nel 1980) pare muoversi sulle orme del suo celebre connazionale Richard Galliano. Dopo una formazione classica (anche come clarinettista), ha ampliato i suoi orizzonti musicali alla chanson, la world music, il jazz (ma anche il rock ’n’ roll e il barocco). Oltre che come leader dei propri gruppi, Peirani si è fatto notare nelle formazioni di Michel Portal e Daniel Humair, nel quartetto della cantante coreana Youn Sun Nah, in duo con Ulf Wakenius. Nel 2013 Peirani ha vinto il Premio Django Reinhardt come miglior musicista francese.

Per Serena Fisseau l’ispirazione proveniente dal jazz va di pari passo con gli influssi della musica tradizionale. Tra le sue specialità, il lavoro svolto su ninne nanne e filastrocche per bambini, con la realizzazione di spettacoli e libri-CD appositamente pensati per i più piccoli.

Informazioni

Jazz Network, tel. 0544 405666, fax 0544 405656,

e-mail: info@jazznetwork.it, website: www.crossroads-it.org – www.erjn.it – www.jazznetwork.it

Indirizzi e Prevendite :

Casa della Musica, Piazzale San Francesco 1, Parma.

Biglietteria serale dalle ore 19: tel. 0521 031170.

Informazioni e prenotazioni: Jazz Network, tel. 0544 405666 (lun-ven ore 9-13), info@jazznetwork.it.

Prevendita on-line: www.crossroads-it.org.