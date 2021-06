Da domani, martedì 8 giugno, apre la biglietteria per la stagione “Accade d’estate a teatro”: sarà infatti possibile prenotare i posti per i diciotto spettacoli a ingresso gratuito, e acquistare i biglietti per i cinque a pagamento.

Ecco le informazioni essenziali sui due mesi del programma (26 giugno-23 agosto).

PRENOTAZIONE POSTI GRATUTITI – La prenotazione per l’ingresso agli spettacoli gratuiti, che è obbligatoria, sarà attiva per la prima parte di stagione a questo indirizzo www.comune.carpi.mo.it/prenota-eventi

PREVENDITA SPETTACOLI A PAGAMENTO – La prevendita dei biglietti per i concerti a pagamento sarà attiva sia sul circuito https://www.vivaticket.com e presso l’ufficio informazioni turistiche “InCarpi” (Torre dell’Uccelliera, piazza dei Martiri, 59).

ORARIO DEGLI SPETTACOLI – Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21:30, salvo modifiche dettate dalle disposizioni anti-Covid vigenti nella data dello spettacolo.

INFORMAZIONI BIGLIETTERIA E PRENOTAZIONI – Solo per informazioni sui biglietti (gratuiti e a pagamento) rivolgersi a “InCarpi”, Torre dell’Uccelliera (Piazza dei Martiri, 59) incarpi@carpidiem.it tel. 059.649255

INFORMAZIONI GENERALI – Per informazioni di carattere generale sulla stagione, rivolgersi al Teatro Comunale (Piazza dei Martiri, 72) teatro.comunale@carpidiem.it www.teatrocomunale.carpidiem.it Tel. 059649227 o 059649226 059649022

L’ALTRO TEATRO

sabato 26 giugno 2021 ore 21.30* – Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio

ALESSANDRO VANOLI

ANTONIETTA BELLO e CARMINE IOANNA

Il ritorno di Cristoforo Colombo

Prima nazionale

ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

ALESSANDRO VANOLI ANTONIETTA BELLO e CARMINE IOANNA Il ritorno di Cristoforo Colombo Prima nazionale ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria domenica 4 luglio ore 21.30* – Piazza dei Martiri

SARAH JANE MORRIS, SOLIS STRING QUARTET e PAOLO CRESTA

Ho ucciso i Beatles

Atto unico per cantante, attore e quartetto d’archi

di Stefano Valanzuolo

musiche dei Beatles trascritte e arrangiate da Antonio Di Francia

ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

SARAH JANE MORRIS, SOLIS STRING QUARTET e PAOLO CRESTA Ho ucciso i Beatles Atto unico per cantante, attore e quartetto d’archi di Stefano Valanzuolo musiche dei Beatles trascritte e arrangiate da Antonio Di Francia ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sabato 10 luglio ore 21.30* – Piazza dei Martiri

SERGIO RUBINI

Ristrutturazione

ovvero disavventure casalinghe raccontate da Sergio Rubini

scritto da Sergio Rubini e Carla Cavalluzzi

musiche eseguite dal vivo da Musica da Ripostiglio

Luca Pirozzi, chitarra e voce

Luca Giacomelli, chitarra

Raffaele Toninelli, contrabbasso

Emanuele Pellegrini, batteria

ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

SERGIO RUBINI Ristrutturazione ovvero disavventure casalinghe raccontate da Sergio Rubini scritto da Sergio Rubini e Carla Cavalluzzi musiche eseguite dal vivo da Musica da Ripostiglio Luca Pirozzi, chitarra e voce Luca Giacomelli, chitarra Raffaele Toninelli, contrabbasso Emanuele Pellegrini, batteria ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria mercoledì 28 luglio ore 21.30* – Piazza dei Martiri

ALESSANDRO PREZIOSI

La luna e i falò

Alessandro Preziosi voce recitante

Carlo Guaitoli pianoforte e tastiere

Reading musicale

ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

L’ALTRA MUSICA

mercoledì 30 giugno ore 21.30* – Piazza dei Martiri

RACHELE BASTREGHI

Psychodonna

rassegna MUNDUS di ATER Fondazione

ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

RACHELE BASTREGHI Psychodonna rassegna MUNDUS di ATER Fondazione ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria mercoledì 21 luglio ore 21.30* – Piazza dei Martiri

ENZO AVITABILE con I Bottari di Portico & Black Tarantella Band

rassegna MUNDUS di ATER Fondazione

ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

ENZO AVITABILE con I Bottari di Portico & Black Tarantella Band rassegna MUNDUS di ATER Fondazione ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sabato 24 luglio ore 21.30* – Piazza dei Martiri

SUBSONICA

biglietto di ingresso euro 20,00

SUBSONICA biglietto di ingresso euro 20,00 martedì 3 agosto ore 21.30* – Piazza dei Martiri

TOSCA

Morabeza

biglietto di ingresso euro 10,00

TOSCA Morabeza biglietto di ingresso euro 10,00 domenica 8 agosto ore 21.30* – Piazza dei Martiri

MARLENE KUNTZ

biglietto di ingresso euro 10,00

CARPINJAZZ

The Art of Piano Jazz Trio

lunedì 21 giugno ore 21.30* – Piazza dei Martiri

STEFANO BOLLANI TRIO

Stefano Bollani pianoforte

Gabriele Evangelista contrabbasso

Bernardo Guerra batteria

in occasione della Festa della Musica

biglietto di ingresso euro 20,00

STEFANO BOLLANI TRIO Stefano Bollani pianoforte Gabriele Evangelista contrabbasso Bernardo Guerra batteria in occasione della Festa della Musica biglietto di ingresso euro 20,00 martedì 6 luglio ore 21.30* – Piazza dei Martiri

FRED HERSCH TRIO

Fred Hersch pianoforte

Drew Gress contrabbasso

Joey Baron batteria

ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

FRED HERSCH TRIO Fred Hersch pianoforte Drew Gress contrabbasso Joey Baron batteria ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria lunedì 12 Luglio ore 21.30* – Piazza dei Martiri

BRAD MEHLDAU TRIO

Brad Mehldau pianoforte

Larry Grenadier contrabbasso

Jeff Ballard batteria

biglietto di ingresso euro 15,00

CARPINCLASSICA

lunedì 28 giugno ore 21.30* – Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio

MARCO ALBONETTI sassofono

ORCHESTRA FILARMONICA ITALIANA

“Romance del Diablo”

omaggio ad Astor Piazzolla nel centenario della nascita

ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

MARCO ALBONETTI sassofono ORCHESTRA FILARMONICA ITALIANA “Romance del Diablo” omaggio ad Astor Piazzolla nel centenario della nascita ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria lunedì 5 luglio ore 21.30* – Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio

EMANUELE ARCIULI pianoforte

Musiche di Glass, Corigliano, Rzewski

ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

EMANUELE ARCIULI pianoforte Musiche di Glass, Corigliano, Rzewski ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria lunedì 19 luglio ore 21.30* – Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio

ENSEMBLE NAPOLÉON

Roberto Baraldi violino

Margherita Busetto violino

Françoise Renard viola

Daniel Formentelli viola

Cecilia Pilati violoncello

Musiche di Mozart e Mendelssohn

ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

ENSEMBLE NAPOLÉON Roberto Baraldi violino Margherita Busetto violino Françoise Renard viola Daniel Formentelli viola Cecilia Pilati violoncello Musiche di Mozart e Mendelssohn ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria lunedì 26 luglio ore 21.30* – Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio

SONATORI DE LA GIOIOSA MARCA

Festa Veneziana

Balli, Sonate e Concerti a Venezia nel XVII e XVIII secolo

Musiche di Merula, Ferro, Marini, Vivaldi

ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

SONATORI DE LA GIOIOSA MARCA Festa Veneziana Balli, Sonate e Concerti a Venezia nel XVII e XVIII secolo Musiche di Merula, Ferro, Marini, Vivaldi ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria lunedì 2 agosto ore 21.30* – Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio

TRIO EDONÉ

Musiche di Schubert e Mendelssohn

ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

TRIO EDONÉ Musiche di Schubert e Mendelssohn ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria lunedì 9 agosto ore 21.30* – Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio

CARTA BIANCA A…ALESSANDRO CARBONARE!

Alessandro Carbonare clarinetto

Monaldo Braconi pianoforte

Salvo Russo body percussion

Musiche di Bartók, Gershwin, Kovács, Zappa, Sollima

ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

CARTA BIANCA A…ALESSANDRO CARBONARE! Alessandro Carbonare clarinetto Monaldo Braconi pianoforte Salvo Russo body percussion Musiche di Bartók, Gershwin, Kovács, Zappa, Sollima ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria lunedì 16 agosto ore 21.30* – Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio

IVANNA SPERANZA soprano

ENRICA CICCARELLI pianoforte

Musiche di Ginastera, Turina, Tosti, Puccini, Donizetti

ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

IVANNA SPERANZA soprano ENRICA CICCARELLI pianoforte Musiche di Ginastera, Turina, Tosti, Puccini, Donizetti ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria lunedì 23 agosto ore 21.30* – Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio

BEATLES CONCERTO GROSSO

Ensemble d’archi Collegium Tiberinum

Musiche dei Beatles arrangiate da Peter Breiner nello stile di Händel, Vivaldi e Bach

ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

GUITAR WEEK

mercoledì 4 agosto ore 21.30* – Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio

DUO GIUSEPPE CONTINENZA & MAURIZIO DI FULVO

La chitarra dal classico al jazz

Musiche di Gershwin, Piazzolla, Nogueira, Jobim

ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

DUO GIUSEPPE CONTINENZA & MAURIZIO DI FULVO La chitarra dal classico al jazz Musiche di Gershwin, Piazzolla, Nogueira, Jobim ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria mercoledì 11 agosto ore 21.30* – Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio

DUO ELLIPSIS

Fabio De Leonardis violoncello

Alessandro Deiana chitarra

Dall’Armenia all’America Latina

Musiche di Boutros, Villa-Lobos, Kovats, Piazzolla

ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

DUO ELLIPSIS Fabio De Leonardis violoncello Alessandro Deiana chitarra Dall’Armenia all’America Latina Musiche di Boutros, Villa-Lobos, Kovats, Piazzolla ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria mercoledì 18 agosto ore 21.30* – Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio

DUO RAPONI

Stefano Raponi chitarra

Gabriele Rapone chitarra

La chitarra sulle note del Sudamerica

Musiche di Lauro, Pujol, Gnattali, Piazzolla

ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

La stagione estiva “Accade d’estate a teatro” è curata dal direttore artistico del Teatro

comunale Carlo Guaitoli.

La rassegna Guitar Week è organizzata in collaborazione con l’Associazione Gaia.