Nella giornata di ieri, la Squadra Volante ha tratto in arresto C.D., classe ’77, nazionalità italiana, per furto aggravato di una bicicletta in Corso Garibaldi. Chiamati ad intervenire dalla Sala Operativa che segnalava il furto in atto, gli operatori della Polizia di Stato giunti sul posto rintracciavano un uomo vestito con maglietta grigia e jeans fuggire a bordo dello stesso velocipede in direzione Via Roma. Una volta identificato, è stato accompagnato negli Uffici della locale dove è stato tratto in arresto per il reato di furto aggravato. È ora in attesa di udienza di convalida. Quanto alla bicicletta, questa è stata sequestrata ed è in attesa di essere consegnata al suo vero proprietario.

Sempre nella giornata di ieri, il personale della squadra Volante ha identificato due persone in via Emilia S. Stefano, entrambe di nazionalità italiana, N.A., classe ‘99 e K.O., classe ’01, che hanno consegnato volontariamente agli operatori della sostanza stupefacente di tipo marijuana (gr. 15) contenuta nei rispettivi borselli. I due soggetti sono stati così sanzionati per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. La sostanza, invece, è stata sottoposta a sequestro.