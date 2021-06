C’è tempo fino a lunedì 14 giugno per votare i progetti, presentati dai ragazzi della 1° A del liceo Classico Paradisi di Vignola, che hanno preso parte al percorso “La partecipazione va a scuola” promosso dal Comune di Vignola.

Sabato 29 maggio i ragazzi hanno incontrato i componenti della Giunta comunale e hanno presentato le loro proposte attraverso un video. Il progetto sperimentale di formazione “La partecipazione va a scuola”, sviluppatosi tra i mesi di marzo e maggio 2021, infatti ha visto i ragazzi partecipare ad una serie di seminari formativi sugli strumenti di partecipazione, sulle tecniche e sulle strumentazioni di videomaking. Da qui è iniziata la parte operativa in cui i ragazzi si sono suddivisi in gruppi di lavoro, hanno definito le aree tematiche, hanno stabilito ruoli e compiti, per poi mettersi alla prova con la realizzazione vera e propria dei video (scelta delle immagini e dei testi, realizzazione interviste, definizione delle musiche e montaggio). Sei i gruppi di lavoro formati e sei i video prodotti. Tra i temi trattati: la cura del Percorso sole, la sicurezza in città, un possibile luogo di ritrovo per i giovani, uno skate park al Parco Europa, la riqualificazione del Parco dei Sogni e delle mura del vecchio Mercato Ortofrutticolo.

I progetti sono stati caricati ora sulla piattaforma dedicata al bilancio partecipativo del Comune, partecipa.comune.vignola.mo.it, in una sezione ad hoc e fino al 14 Giugno potranno essere votati.

Ai componenti del gruppo che otterrà più voti verranno dati buoni acquisto da spendere in un’attività commerciale del territorio, nell’acquisto di strumentazione audio-video, ma soprattutto la Giunta Comunale prenderà in considerazione il progetto proposto e fornirà ai proponenti tutte le informazioni dettagliate in merito all’eventuale fattibilità della proposta.