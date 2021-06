Sedici sacchi pieni, un secchio, una pompa e poi sedie e cartoni, oltre alle ormai purtroppo tradizionali bottiglie di plastica. Questo il bilancio di “Puliamo Vezzano”, la mattinata dedicata alla raccolta dei rifiuti, svoltasi oggi in occasione della “Giornata mondiale dell’Ambiente”, alla quale hanno partecipato una trentina di volontari. Con loro anche il vice sindaco Paolo Francia e l’assessore all’Ambiente Mauro Lugarini.

I vezzanesi, divisi in gruppi e armati di pinze e guanti, hanno battuto palmo a palmo i parcheggi della Pinetina, la zona dell’isola ecologica, la ciclopedonale, il lungo Crostolo e la zona industriale.

“Grazie a tutti i cittadini che hanno accolto il nostro invito, si sono rimboccati le maniche e hanno ripulito il territorio – ha detto Lugarini – E’ stato particolarmente importante farlo nella giornata mondiale dedicata all’Ambiente, per dare un segnale e fare in modo che queste iniziative si traducano in una maggiore attenzione per la natura e il rispetto della sua bellezza”.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della campagna di volontariato ambientale “Puliamo il mondo” 2021, è organizzata dal Comune di Vezzano con il contributo di Iren, ed è stata realizzata in collaborazione con “Ripuliamoci Reggio Emilia”, Legambiente Reggio, Pro Natura e Protezione civile di Vezzano.