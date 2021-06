Da lunedì 7 a venerdì 11 giugno, via Gazzotti sarà interessata da lavori di riparazione di una condotta idrica all’incrocio con viale Caduti sul Lavoro.

Per consentire l’intervento, in via Gazzotti all’altezza dell’intersezione sarà sospesa la circolazione stradale e in viale Caduti sul Lavoro sarà operato un restringimento di carreggiata garantendo comunque il doppio senso di marcia.

Il percorso alternativo, che sarà segnalato sul luogo, prevede il transito in viale Caduti sul lavoro, via Gordigiani, via Porpora e via Gazzotti.

In corrispondenza dei lavori sarà inoltre vietata la sosta e il limite massimo di velocità sarà ridotto a 30 chilometri orari. Sarà garantito l’accesso alle proprietà laterali e alle attività.