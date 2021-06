Ieri mattina intorno alle 11:30, la volante del Commissariato Due Torri San Francesco è intervenuta in via Marzabotto per la segnalazione di un gruppo di ragazzi che stava prendendo a calci il portone d’ ingresso di un Patronato, per poi allontanarsi repentinamente.

La volante giunta sul posto accertava che pochi istanti prima alcuni ragazzi, travisati da una maschera bianca, si erano diretti presso il Patronato con l’intento di accedere all’interno; il proprietario tentava immediatamente di chiudere a chiave la porta per tenerli fuori ma uno dei ragazzi interponendo la propria gamba per impedire la chiusura, colpiva il responsabile con calci e pugni.

Quest’ultimo riusciva comunque ad inibire l’accesso alla struttura e a quel punto i ragazzi prendevano a calci il portone e estraevano dagli zaini numerosi adesivi con la scritta: “Questo locale ha un padrone di merda“, che attaccavano al portone, inneggiando con un megafono, per poi darsi a repentina fuga appiedata.

Intanto le altre volanti intervenute individuavano in via Pasubio i 5 ragazzi, 3 uomini e due donne, tutti di età compresa tra i 24 e i 29 anni trovati in possesso delle maschere bianche, dei volantini e di numerosi adesivi identici a quelli attaccati alla porta del Patronato e del megafono. I 5 ragazzi, tre dei quali erano già gravati da precedenti di polizia, venivano denunciati per danneggiamento aggravato in concorso e quello che aveva colpito il responsabile veniva denunciato anche per lesioni personali.