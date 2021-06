Seconda pole position di fila per Charles Leclerc, che è stato il più bravo lungo i 6.003 metri del Baku City Circuit riuscendo, nel primo tentativo del Q3, a far segnare un tempo – 1’41”218 – che nessuno è più riuscito a migliorare, complice anche una bandiera rossa causata nei minuti finali da Yuki Tsunoda. L’altro pilota della Scuderia Ferrari Mission Winnow, Carlos Sainz, scatterà quinto dopo aver girato appena 13 millesimi più lento del pilota in terza posizione, Max Verstappen.

Nona perla. Per Leclerc si tratta della nona pole position della carriera, mentre per la Scuderia Ferrari è la numero 230. Il Gran Premio dell’Azerbaigian prenderà il via domani alle ore 16 locali (14 CET).