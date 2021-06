Il Comitato Unico di Garanzia di Unimore, importante organo accademico che ha come scopo la promozione di una cultura delle pari opportunità e del rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, ha bandito una selezione per attribuire due premi di laurea, dell’importo di 500,00 euro cadauno, destinati a tesi di laurea magistrale conseguite da studenti e studentesse dell’Ateneo nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 agosto 2021.

Scopo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare studenti e studentesse, valorizzando le migliori tesi di laurea incentrate sulle tematiche di pari opportunità, del benessere lavorativo e del contrasto alle discriminazioni nonché sull’impatto sociale, psicologico ed economico della pandemia Covid-19.

Nello specifico, il primo premio “Pari opportunità, benessere lavorativo e contrasto alle discriminazioni” è destinato a tesi che abbiano ad oggetto: la proposta e la valutazione di interventi e progetti di conciliazione vita-lavoro; la valorizzazione del benessere lavorativo; il contrasto e la prevenzione delle discriminazioni di qualsiasi natura; le forme di sostegno e di aiuto alle categorie svantaggiate nello studio e sul lavoro; le azioni di contrasto al mobbing, al bullismo, alle molestie e/o alle forme di violenza sul posto di lavoro; la promozione della cultura e delle buone pratiche in materia di pari opportunità in vari ambiti,

compresa l’introduzione delle variabili di genere nell’ambito della ricerca scientifica o

umanistica; le proposte per l’adozione di un corretto linguaggio di genere, nella società e nelle istituzioni pubbliche.

Il secondo premio “Impatto sociale, psicologico ed economico della pandemia Covid-19” verterà invece su temi quali: gli effetti che amplificano vulnerabilità e mancanza di pari opportunità in ambito sociale e lavorativo; gli impatti economici della pandemia in Italia e sul territorio; gli effetti sulla popolazione studentesca; gli impatti psicologici sulla popolazione, disagio psicologico e stress lavoro-correlato; la proposta e la valutazione di interventi e progetti volti a contrastare gli effetti negativi della pandemia da Covid-19

Come afferma la prof.ssa Claudia Canali, Presidente del Comitato Unico di Garanzia Unimore: “Questi premi di laurea rappresentano un piccolo ma concreto gesto attraverso cui il CUG desidera esprimere supporto e vicinanza nei confronti degli studenti e delle studentesse del nostro Ateneo al termine di un anno particolarmente difficile e sofferto”

Sarà possibile presentare domanda di partecipazione fino alle ore 15.30 del 1° settembre 2021.

Tutte le informazioni, il bando con i requisiti e la relativa modulistica sono disponibili sul sito Web del CUG Unimore ed alla pagina

https://www.unimore.it/bandi/dettaglioalbo.html?IDBS=16238