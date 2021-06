Ritrovarsi assieme per conoscere qualche curiosità della nostra città e parlarne con un esperto, ma con la terra sotto i piedi, la propria terra, quella del luogo in cui viviamo.

E farlo a piedi nudi, sull’erba fresca del Parco Ducale, nelle sere d’estate, dopo una giornata di studio o di lavoro, magari sorseggiando un fresco aperitivo.

È questa l’idea di ‘A piedi nudi nel parco’, iniziativa promossa dai Servizi Culturali ed Associazionismo della Città di Sassuolo in collaborazione con l’Associazione Rock’s.

Due gli appuntamenti, gratuiti, condotti da Luca Silingardi, curatore delle Raccolte Civiche d’Arte e Storia di Sassuolo:

GIOVEDÌ 10 GIUGNO 2021 — ore 19 – Il presunto “passaggio sotterraneo” tra il Palazzo Ducale e Villa Belvedere

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 2021 — ore 19 – Le canalette di Piazza Garibaldi

Ritrovo presso il TEMPLE BAR; non serve la prenotazione ma sarà necessario

mantenere l’opportuno distanziamento.

Gli associati all’Associazione Rock’s (tessera: euro 5,00, valida 5 anni) potranno ordinare e consumare (a pagamento) bevande e aperitivi durante la narrazione presso il Temple Bar.