“Il PD di Sassuolo plaude alla riapertura di questo nuovo tassello storico della nostra città. Perché da sempre crede nel valore del patrimonio storico-culturale locale. Che deve essere rispettato, curato e fatto conoscere.

Ed è proprio da questa convinzione che quando abbiamo amministrato la città dal 2014 al 2019 abbiamo avviato un progetto ambizioso: la creazione di un’Area Monumentale Urbana e Territoriale.

Con azioni concrete ed innovative per incrementare l’attrattività della nostra città quali:

1) Nel 2015 abbiamo riaperto l’accesso alla Peschiera Ducale, creando un collegamento tra Piazzale della Rosa e Parco Ducale. Una scelta che ha riscosso un grandissimo successo sia da parte dei cittadini che dei visitatori. Per far conoscere il nostro patrimonio e la nostra città abbiamo realizzato due iniziative di livello internazionale e ciò grazie al supporto di partner istituzionali ed imprenditoriali.

2) Nel 2015 abbiamo inserito il nostro Palazzo Ducale nel tour regionale in occasione di EXPO, in partnership con la Ferrari ed i Comuni del distretto ceramico.

3) Nel 2015 e 2016 per la prima volta in assoluto si è tenuta a Palazzo Ducale la serata di apertura del Cersaie, con centinaia di giornalisti internazionali e centinaia di addetti ai lavori del settore ceramico.

4) Nel 2016, grazie al progetto Ducato Estense, si è potuto dare un grande slancio alla visione dell’Area Monumentale Urbana. Mettendo in campo una serie di progetti di riqualificazione di luoghi storici:

rifacimento della pavimentazione di Piazzale della Rosa e

rifacimento della pavimentazione di Piazzale Avanzini entrambi realizzati

restyling di Piazza Martiri Partigiani (progetto e finanziamenti raccolti lasciati alla nuova giunta)

recupero del giardino di Palazzo Ducale (progetto e finanziamenti raccolti lasciati alla nuova giunta)

recupero della facciata di Palazzo Ducale (progetto e finanziamenti raccolti lasciati alla nuova giunta)

recupero del Castello di Montegibbio (progetto e finanziamenti raccolti lasciati alla nuova giunta)

Per questi motivi noi oggi esprimiamo la nostra soddisfazione per questa inaugurazione perché è l’importante, per la nostra città, che questo progetto sia stato portato a buon fine. Ci aspettiamo da chi amministra oggi Sassuolo di vedere iniziative e progetti di alto livello, andando oltre la mera routine amministrativa. È il momento di fare un salto di qualità perché Sassuolo e l’intero territorio hanno bisogno di nuove prospettive di sviluppo.

Purtroppo da questa Giunta fino ad ora, abbiamo sentito annunciare il Progetto “Sassolini” e visto una gestione della ristrutturazione della Piazza Martiri Partigiani che lasciamo al commento dei cittadini”.

(Paolo Piccioli, Segretario PD Circolo di Sassuolo)