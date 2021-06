Anche a San Felice sul Panaro, d’ora in poi, sarà possibile, come avveniva da tempo in altri Comuni, ottenere sconti sulla fattura a seguito dei conferimenti dei rifiuti effettuati dai cittadini presso il Centro di raccolta Aimag di via Leonardo da Vinci, 117. Lo stabilisce il nuovo regolamento approvato dalla Giunta comunale lo scorso 27 maggio.

Lo sconto, applicato ai soli utenti domestici, viene riconosciuto per i rifiuti più inquinanti e che ancora oggi vengono smaltiti in modo non corretto: soprattutto apparecchiature elettriche ed elettroniche che erroneamente vengono raccolte nell’indifferenziato, batterie auto, olii motore o alimentari che inquinano le nostre acque. I limiti massimi di conferimento utili al calcolo del premio, vengono fissati alla soglia di produzione di un nucleo familiare medio. Lo sconto viene riconosciuto nella fattura di conguaglio relativa all’anno di avvenuto conferimento (per i conferimenti del 2021, per esempio, lo sconto sarà nella prima fattura del 2022). L’importo minimo riconosciuto è di 5 euro, quello massimo è pari ai minimi fatturabili. Oltre a questo regolamento, ricordiamo che l’Amministrazione comunale di San Felice sul Panaro dal 1° gennaio 2020 aveva rimodulato gli orari del Centro di raccolta per renderli più fruibili agli utenti domestici e non domestici, stanziando 6.000 euro annui. Il Centro è aperto lunedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 17, mercoledì dalle 9 alle 12, chiuso martedì e giovedì. Per maggiori informazioni sullo smaltimento dei rifiuti nei centri di raccolta: Aimag Spa, numero verde 800 018 405, www.aimag.it