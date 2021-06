In otto minuti sono stati occupati tutti i 1600 posti messi a disposizione dall’Azienda USL di Modena per l’Open Day di domenica 6 giugno ai Punti vaccinali di San Felice e Pavullo, rivolto alla popolazione dai 18 anni in su, residente o temporaneamente assistita da un medico di medicina generale in provincia di Modena.

La pagina dedicata (www.ausl.mo.it/vaccino-covid-open-day) sul sito, ha registrato un boom di accessi nei primi minuti, dopo di ché non è stato più possibile visualizzare le sedi, questo perché tutti i posti erano già stati occupati.

“Siamo molto soddisfatti dell’ottimo risultato e stiamo già lavorando per gli Open Day della prossima settimana – dichiara il Direttore Generale Antonio Brambilla – così da dare la possibilità ad altri cittadini di prenotarsi. Credo che questa modalità molto semplice funzioni, era atteso che i posti si occupassero velocemente, non essendo quantitativi così alti di vaccini, ma non mi aspettavo questa rapidità. Questa organizzazione ci consente di strutturare al meglio le sedute nei punti periferici, riducendo i disagi sul posto. Allo stesso tempo invito tutti i cittadini che già possono prenotare, in quanto rientranti nelle varie categorie, a farlo anche attraverso i canali tradizionali messi a disposizione dall’Ausl”.