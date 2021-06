Data la celebrazione religiosa di domenica 6 giugno, prevista chiusura al traffico del Piazzale Papa Giovanni Paolo II antistante il Santuario fioranese, dalle ore 15 alle ore 20.

A causa invece di lavori per nuovi allacciamenti gas, previsto restringimento stradale (con traffico regolato da movieri o semafori mobili) in via Viazza I Tronco n.1, nei pressi di intersezione con via Cameazzo e via Quattro Passi. L’ordinanza avrà effetto nella fascia oraria 8.00-18.00 nei giorni che vanno da lunedì 7 a venerdì 11 giugno.

Sarà istituito un ulteriore restringimento stradale con senso unico alternato in via Ghiarola Nuova (n. 105-106-107), sempre da lunedì 7, fino al 12 giugno. Questo per interventi alle fognature, che saranno eseguiti dalle ore 7 alle ore 18.

Invece martedì 8 giugno verranno abbattuti i 2 platani di via Malmusi – altezza parcheggio ex Casa del Popolo. L’intervento è stato richiesto da Hera nell’ambito dei lavori di rifacimento del manufatto per il tombamento del Rio Corlo: risulta necessario sia per garantire la sicurezza durante i lavori, sia per evitare danni alla struttura interrata.

Infine, per lavori sulla rete idrica, previsti: 1) il restringimento stradale in via Antica Cava e in via dell’Elettronica, con senso unico alternato (regolato da semaforo o movieri); 2) il divieto di sosta con rimozione forzata in prossimità della rotatoria di via Crociale e via Cameazzo. Il tutto dalle ore 7.00 alle ore 20.00, in un periodo che va da mercoledì 9 giugno al 9 agosto 2021. La segnaletica e i lavori saranno ben visibili anche nelle ore notturne.