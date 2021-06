Una nuova rassegna letteraria appassionerà l’estate formiginese: si tratta dei “Martedì in giallo”, quattro appuntamenti interamente dedicati al romanzo giallo italiano.

Grazie a Daniele Bresciani, ideatore e conduttore della rassegna, sarà possibile conoscere alcuni dei principali scrittori del genere più amato dai lettori! Ad accoglierli, saranno le ampie chiome dei ginkgo biloba sul retro della biblioteca comunale (via sant’Antonio 4).

S’inizia proprio con Daniele Bresciani, martedì 15 giugno alle 21, con il suo “Anime trasparenti”. Il protagonista del romanzo è l’ispettore Miranda, alle prese con un caso che lo riguarda da vicino. Sullo sfondo, una Milano che alla ribalta dei grattacieli preferisce la fosca penombra delle periferie.

Il 22 giugno sarà la volta di Alessandro Robecchi. Nel suo romanzo “Flora”, dalla contemporanea Milano ci si sposta nella Parigi degli anni Venti, accompagnati dai versi del poeta surrealista Robert Desnos.

Il 29 giugno Fabiano Massimi presenterà nella “sua” Formigine “I demoni di Berlino”, ambientato nella capitale tedesca del 1933. Chi ha ordito davvero la trama dell’attentato che ha innescato la concatenazione di eventi più tragica della storia dell’umanità? Chi era a conoscenza di questi piani? E chi, pur sapendo, non è intervenuto? O forse qualcuno ci ha provato? A queste domande cercherà di rispondere Siegfried Sauer, il commissario della Polizia tanto amato dai lettori nel precedente successo di Massimi “L’angelo di Monaco”.

Chiude la rassegna il 6 luglio Fausto Vitaliano con “La sabbia brucia”. La sabbia è quella della Calabria, dove il Carabiniere Gori Misticò è cresciuto e dove tornerà, dolente e malinconico. Vi tornerà anche l’autore, anch’egli calabrese: un tuffo struggente nei ricordi, nei sapori e soprattutto nell’arcaica sonorità linguistica della propria terra d’origine.

L’ingresso alle serate è libero, con prenotazione obbligatoria su Eventbrite (https://martedi-in-giallo.eventbrite.it). In caso di maltempo, gli eventi si terranno presso l’Auditorium Spira mirabilis (via Pagani 25). Per informazioni: Biblioteca Daria Bertolani Marchetti (telefono 059 416157, biblio.formigine@comune.formigine.mo.it).