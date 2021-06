Mentre procedeva in sella alla sua bicicletta, questa mattina, ha notato lungo lo strada un portafogli, abbandonato sull’asfalto: lo ha raccolto e lo ha subito portato al Comando di Polizia locale di Maranello perché venisse rintracciato chi lo aveva perduto. All’interno – insieme ai documenti, al bancomat e alla carte di credito di chi lo aveva perduto – c’erano 820 euro in contanti.

A ritrovare il portafogli, nella zona produttiva nord di Maranello, è stato un 30enne, Chakri Azzedine: il giovane, originario del Marocco, al momento è disoccupato. Gli agenti maranellesi hanno rintracciato velocemente il proprietario del portafogli – il 47enne Mirko Masini, residente a Formigine – che ancora non si era accorto di averlo perduto nei pressi del suo ufficio. E che quando si è presentato presso il Comando della Polizia locale per recuperarlo, ha chiesto di poter incontrare Azzedine per ringraziarlo di persona: il 30enne ha acconsentito ed è tornato sul posto, quasi stupito del fatto che il suo gesto fosse considerato straordinario.

“L’onestà di questo ragazzo è stata esemplare – ha spiegato Masini agli agenti, che si sono uniti a lui nei complimenti con Azzedine -: avrà sempre la mia gratitudine, ma la cosa che più mi farebbe piacere è che qualcuno potesse offrirgli un lavoro. Sarebbe il lieto fine perfetto per questa vicenda”.

Le congratulazioni per il giovane sono arrivate anche dal Sindaco di Maranello, Luigi Zironi, che a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza ha voluto rimarcare “quanto facciano bene a tutti, anche emotivamente, vicende di questo genere. In un momento così delicato, anche da un punto di vista economico e occupazionale, certi episodi trasmettono ottimismo e rafforzano il nostro senso di comunità. Spingono tutti noi ad essere migliori”.