L’Amministrazione comunale informa che lunedì prossimo, 7 giugno, salvo imprevisti cominceranno i lavori per realizzare una rotatoria tra via Morbidina e via Terracini.

Le attività sono programmate nella fascia oraria compresa fra le 8:30 e le 18:30: il traffico su via Morbidina sarà regolamentato a senso unico alternato durante gli orari di lavoro, mentre il traffico su via Terracini verrà deviato sino a opera ultimata su via Calamandrei, come indicato dalla segnaletica di cantiere presente in loco. La conclusione dei lavori è stimata entro fine luglio.

In caso di maltempo o imprevisti i lavori saranno spostati al primo giorno utile successivo.