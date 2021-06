Cambierà nuovamente, a partire da lunedì 7 Giugno, la viabilità in piazza Martiri Partigiani per consentire alla ditta di iniziare i lavori nella parte nord est. I mezzi provenienti da via Pia, una volta immessi in piazza Martiri Partigiani potranno svoltare a sinistra all’altezza dell’Istituto di Credito per poi proseguire dritto lungo tutta la piazza e dirigersi verso via Cavallotti per uscire. L’accesso ai negozi ed alle abitazioni sarà sempre garantito. La modifica della viabilità sarà in vigore fino al termine dei lavori in quel tratto di piazza.



