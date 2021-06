Un grave incidente si è verificato stamane intorno alle 8:00 in via Ponte Asse ad Anzola Emilia. Un agricoltore italiano di 89 anni si è ribaltato col trattore che stava manovrando nell’azienda agricola del figlio ed è deceduto a causa delle ferite riportate dallo schiacciamento del mezzo agricolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e, per i rilievi di legge, i Carabinieri della Stazione di Anzola Emilia.



