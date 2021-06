Un fine settimana per ripulire l’Emilia-Romagna dai rifiuti, in particolare quelli di plastica. È ‘Tutti a raccolta’, l’appuntamento organizzato dalla rete regionale dei Centri di educazione alla sostenibilità (Ceas) che sabato 5 e domenica 6 giugno, insieme a scuole, enti, comunità locali e associazioni di volontariato, daranno vita a una grande azione di pulizia soprattutto nelle aree fluviali e marine, dove plastiche e microplastiche si concentrano maggiormente.

Azioni concrete, con l’obiettivo di coinvolgere tutti i cittadini, ma anche dimostrative e di sensibilizzazione sviluppate nell’ambito di #Plastic-freER, la strategia regionale per la riduzione dell’incidenza delle plastiche sull’ambiente che vede, tra le 15 azioni previste, una campagna educativa a cura della Rete di educazione alla sostenibilità coordinata da Arpae.

“Un’ottima iniziativa che conferma ancora una volta come solo grazie a comportamenti responsabili e con la collaborazione di tutti- afferma l’assessore regionale all’Ambiente, Irene Priolo– possiamo fare la differenza per migliorare il nostro territorio e consegnare alle giovani generazioni un mondo migliore. Un fine settimana che coincide con due ricorrenze internazionali, istituite e riconosciute dall’Onu, la Giornata mondiale dell’Ambiente, sabato 5 giugno, e quella degli Oceani, martedì 8 giugno. Appuntamenti che ci invitano a riflettere e che ci spingono ad agire. Voglio ringraziare perciò i Ceas e i volontari che animeranno le tante iniziative in tutte le province dell’Emilia-Romagna”.

“Abbiamo di fronte una grande sfida- chiude Priolo-. La Regione c’è: il nuovo Piano regionale dei rifiuti 2021-2026 che pone al primo posto la riduzione della produzione dei rifiuti e ha, tra suoi punti di forza, il rafforzamento della raccolta differenziata per portarla all’80% e la filiera del riciclo per raggiungere l’obiettivo del 70%, è un esempio del nostro impegno. In questo contesto, fondamentale sarà il ruolo di Plastic-freER, la strategia regionale per la riduzione delle plastiche. Abbiamo bisogno però dell’aiuto e della consapevolezza di tutti i cittadini per rendere davvero possibile un cambiamento stabile e duraturo”.

Ceas e #Plastic-freER

#Plastic-freER nasce in coerenza con il ‘Piano d’Azione dell’Unione europea per l’economia circolare’ per individuare soluzioni alternative alla produzione, al consumo usa e getta della plastica e alla sua dispersione nell’ambiente, e che oltre al riciclo promuove da un lato riduzione, riuso e rigenerazione della materia, dall’altro nuovi modi di produrre e di consumare.

Il Gran Premio di Formula 1 di Imola, tra il 16 e il 18 aprile 2021 ha fornito un primo assaggio di #Plastic-freER con l’amministrazione comunale e il Ceas del circondario imolese che hanno collaborato per organizzare il primo GP senza plastica.

E ulteriori azioni e iniziative da parte della Rete di educazione alla sostenibilità saranno successivamente messe a punto nell’ambito di “#Plastic-freER” in modo integrato e coerente con tutte le 15 linee d’azione della strategia regionale, al termine del lavoro preliminare a cura della cabina di regia del progetto. /red

Per scaricare il programma con tutti gli appuntamenti del 5-6 giugno: https://www.arpae.it/it/notizie/programma-tutti-a-raccolta-5-6-giugno-2021.pdf