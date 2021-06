Martedì scorso poco prima delle 14:00, i Carabinieri della Stazione di San Giorgio di Piano sono intervenuti in un’azienda specializzata nella produzione d’impianti e macchine per il settore industriale e per il settore delle energie rinnovabili, con sede ad Argelato, dove un operaio italiano di 43 anni, residente a Bologna, è rimasto ferito ribaltandosi col muletto che stava manovrando. Soccorso dai sanitari del 118, il malcapitato è stato trasportato d’urgenza (codice 3) al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna.



