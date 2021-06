Sabato 5 giugno 2021 ricorre il 207° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. La celebrazione dell’evento, tenuto conto della contingente situazione sanitaria nazionale, come in tutti i capoluoghi di provincia, sarà svolta in modo ridotta.

La mattina, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia, Colonnello Cristiano desideri, accompagnato dal Prefetto Iolanda Rolli della provincia reggiana, alla presenza di un picchetto armato, deporrà una corona d’alloro davanti la targa, posizionata nel Comando Provinciale, dedicata al Carabiniere Medaglia D’Oro al Valor Militare Leone Carmana, morto a Reggio Emilia il 10 febbraio 1926, che ottenne l’alta onorificenza per l’eroico comportamento tenuto nell’adempimento del proprio dovere quando il 4 giugno del 1920, a guardia di una polveriera, benché ferito, scongiurò il tentativo criminoso di alcuni ribelli di impadronirsi della postazione.

Un momento di raccoglimento in memoria di tutti i caduti dell’Arma. Un anno quello, coincidente con il periodo pandemico, che ha visto 12.000 carabinieri contagiati e 30 caduti. Successivamente, a margine della cerimonia, il Comandante Provinciale Col. Cristiano Desideri procederà alle formali consegne delle ricompense ai militari in forza al Comando Provinciale dei carabinieri di Reggio Emilia distintisi in attività di servizio.

Anche quest’anno, come da tradizione, la Fondazione Manodori ha concesso le borse di studio a 17 studenti figli di Carabinieri in servizio nella provincia che si sono particolarmente distinti nelle discipline scolastiche degli Istituti della scuola media inferiore e superiore della Provincia di Reggio Emilia. Le borse di studio saranno consegnate successivamente con un’apposita cerimonia dal Comandante Provinciale e dal Presidente della Fondazione Manodori Dr. Romano Sassatelli.